Российские войска успешно блокируют дороги на Авдеевку, заявил Пушилин

Враои главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24» сообщил о крайне сложной для украинских войск ситуации на Авдеевском направлении.

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«Создается ситуация если не критическaя, то крaйне сложная для противника. Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит», - сказал Пушилин.

Авдеевка является одним из основных украинских укрепрайонов. В Киеве неоднократно заявляли, что российские войска почти окружили этот город.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРВСУДенис Пушилин

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