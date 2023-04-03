Российские войска успешно блокируют дороги на Авдеевку, заявил Пушилин

«Создается ситуация если не критическaя, то крaйне сложная для противника. Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит», - сказал Пушилин.

Авдеевка является одним из основных украинских укрепрайонов. В Киеве неоднократно заявляли, что российские войска почти окружили этот город.

