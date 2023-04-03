Российские войска успешно блокируют дороги на Авдеевку, заявил Пушилин
3 апреля 202313:43
Враои главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24» сообщил о крайне сложной для украинских войск ситуации на Авдеевском направлении.
«Создается ситуация если не критическaя, то крaйне сложная для противника. Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит», - сказал Пушилин.
Авдеевка является одним из основных украинских укрепрайонов. В Киеве неоднократно заявляли, что российские войска почти окружили этот город.
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru