Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин

Российская авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила свыше 100 военных Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Запорожье сообщили о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС

Отмечается, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка было уничтожено также восемь единиц бронетехники и пять автомобилей.

Ранее, 27 ноября, Минобороны сообщило, что Россия уничтожила склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS в районе Днепропетровска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры