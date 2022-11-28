Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин
Российская авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила свыше 100 военных Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка было уничтожено также восемь единиц бронетехники и пять автомобилей.
Ранее, 27 ноября, Минобороны сообщило, что Россия уничтожила склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS в районе Днепропетровска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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