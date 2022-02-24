Российские войска пошли на прорыв в Киевской области

«Военная техника врага зашла через пункт пропуска «Вильча». Пограничники с военными приняли бой», - говорится в сообщении.

Кроме того, по месту дислокации отдела погранслужбы «Млачевка» Житомирского отряда были произведены обстрелы из «градов».

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, никто не будет убивать солдат Украины.

