Российские войска пошли на прорыв в Киевской области
В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Об этом сообщается на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook.
«Военная техника врага зашла через пункт пропуска «Вильча». Пограничники с военными приняли бой», - говорится в сообщении.
Кроме того, по месту дислокации отдела погранслужбы «Млачевка» Житомирского отряда были произведены обстрелы из «градов».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, никто не будет убивать солдат Украины.
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