Трамп заинтересован в прорыве в урегулировании на Украине в ходе его президентства
Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что заинтересован в том, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства. Как пишет RT, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он также рассказал, что глава Белого дома также «отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта». По словам Трампа, это открыло бы «впечатляющие и масштабные» перспективы для полного восстановления отношений Москвы и Вашингтона.
«Путин поддержал настрой американского коллеги на выстраивание конструктивного партнёрства двух стран», - заключил Ушаков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в близости победы в специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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