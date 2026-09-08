Трамп заинтересован в прорыве в урегулировании на Украине в ходе его президентства

Он также рассказал, что глава Белого дома также «отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта». По словам Трампа, это открыло бы «впечатляющие и масштабные» перспективы для полного восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

«Путин поддержал настрой американского коллеги на выстраивание конструктивного партнёрства двух стран», - заключил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в близости победы в специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

