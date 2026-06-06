Российские войска освободили населённый пункт Шевченко в Харьковской области
По данным Министерства обороны РФ, 6 июня российские военные взяли под контроль село Шевченко в Харьковской области.
Успех операции стал возможен благодаря эффективным и решительным действиям бойцов группировки войск «Север».
Село Шевченко расположено в Дергачёвском районе — на правом берегу реки Лопань. В нижнем течении река сближается с посёлком городского типа Казачья Лопань, к которому Шевченко непосредственно примыкает.
Ранее в Минобороны рассказали, что ночью 6 июня над территорией России уничтожили 376 украинских БПЛА.
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