Российские войска освободили населённый пункт Шевченко в Харьковской области

По данным Министерства обороны РФ, 6 июня российские военные взяли под контроль село Шевченко в Харьковской области.

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Успех операции стал возможен благодаря эффективным и решительным действиям бойцов группировки войск «Север».

Село Шевченко расположено в Дергачёвском районе — на правом берегу реки Лопань. В нижнем течении река сближается с посёлком городского типа Казачья Лопань, к которому Шевченко непосредственно примыкает.

Ранее в Минобороны рассказали, что ночью 6 июня над территорией России уничтожили 376 украинских БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости
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