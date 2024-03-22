Российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
22 марта 202414:38
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru