Российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области

Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаВСУЗапорожье

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