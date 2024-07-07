ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Чигари в Донецкой республике, сообщило Министерство обороны РФ.

ВС РФ освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку под Харьковом

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Центр». Нанесено поражение трем механизированным бригадам украинской армии, а также пехотным и мотопехотным подразделениям.

За прошедшие сутки отражено шесть контратак украинской армии, уточнили в ведомстве.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР и отразили пять украинских контратак, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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