ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР
7 июля 202413:44
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Чигари в Донецкой республике, сообщило Министерство обороны РФ.
Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Центр». Нанесено поражение трем механизированным бригадам украинской армии, а также пехотным и мотопехотным подразделениям.
За прошедшие сутки отражено шесть контратак украинской армии, уточнили в ведомстве.
Накануне российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР и отразили пять украинских контратак, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru