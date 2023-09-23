Группировка «Юг» отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Бойцы группировки войск «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении, а также уничтожили эшелон с военной техникой и два склада с оружием. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили, передает РИА Новости.
Так, российские военные отразили атаки противника в районах Северного, Марьинки и Клещеевки.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ», — указал Минесашвили.
В районе Родинского были уничтожены эшелон с вооружением и военной техникой ВСУ, по два склада вооружения и пункта управления противника. Также российские бойцы нанесли поражение украинской живой силе и технике.
Ранее силы РФ сбили украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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