Минобороны РФ: На Украину прибыли большие группы наемников из Польши, США и Грузии
Из-за срыва очередной волны мобилизации на Украине Киев усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что всего с начала спецоперации в страну прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тысяч), США и Канады (900 человек), а также Грузии (свыше 800 человек).
Также в ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых ракет ВСУ за сутки. Речь идет о ракетах зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200.
6 июля российские силы ударили высокоточным оружием по местам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников. В оборонном ведомстве отчитались о нанесении удара и по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Уточняется, что все цели были уничтожены, а украинская сторона получила существенный урон, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru