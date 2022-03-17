Российские военные уничтожили дивизион украинских С-300

Российская авиация за сутки поразила 46 украинских военных объектов, в том числе уничтожила дивизион систем ПВО С-300. Об этом сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов на Украине

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», — рассказал представитель военного ведомства.

Кроме того, российские военные нанесли удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в Ровненской области, пишет Ura.ru. Авиаударом были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты «Точка-У», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:С-300УкраинаВооруженные Силы РФ
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