Российские военные уничтожили дивизион украинских С-300

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», — рассказал представитель военного ведомства.

Кроме того, российские военные нанесли удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в Ровненской области, пишет Ura.ru. Авиаударом были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты «Точка-У», пишет «Свободная пресса».



