Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов на Украине

С начала военной операции на Украине 24 февраля Минобороны РФ заявляло, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а мирному населению ничего не угрожает.

Ранее в четверг Минобороны РФ заявило, что вооруженные формирования «украинских националистов» обстреляли беженцев, пытавшихся выбраться из Харькова по гуманитарному коридору в сторону России. В результате погибли четыре человека.



