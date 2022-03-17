Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов на Украине

Минобороны РФ выложило кадры, на которых зафиксировано уничтожение ракетно-артиллерийских складов на Украине. В ведомстве заявили, что удар был нанесен высокоточным ракетным комплексом, в результате хранящиеся на складе боеприпасы были полностью уничтожены.

С начала военной операции на Украине 24 февраля Минобороны РФ заявляло, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а мирному населению ничего не угрожает.

Ранее в четверг Минобороны РФ заявило, что вооруженные формирования «украинских националистов» обстреляли беженцев, пытавшихся выбраться из Харькова по гуманитарному коридору в сторону России. В результате погибли четыре человека.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРакетный УдарМинобороны РФ
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