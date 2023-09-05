Беспилотник сбили из стрелкового оружия в Белгородской области

По его словам, после сбития беспилотник сдетонировал. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.



Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что военные России за минувший месяц сбили более тысячи беспилотников, напоминают «Известия».

