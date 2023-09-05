Беспилотник сбили из стрелкового оружия в Белгородской области

Пограничным наряд из стрелкового оружия сбил беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ЛЭП повреждена в белгородском селе при обстреле ВСУ

По его словам, после сбития беспилотник сдетонировал. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что военные России за минувший месяц сбили более тысячи беспилотников, напоминают «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Белгородская областьВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры