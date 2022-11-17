Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Военные России за сутки поразили украинские пункт управления и узел связи в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Власти Херсонской области опровергли сообщения о взятии ВСУ города Алешки

Отмечается, что также были поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах.

Ранее, 15 ноября, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Россия-24» заявил, что эвакуация местных жителей в глубь региона продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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