Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Отмечается, что также были поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах.

Ранее, 15 ноября, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Россия-24» заявил, что эвакуация местных жителей в глубь региона продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

