Власти Херсонской области опровергли сообщения о взятии ВСУ города Алешки

Сообщения о прорыве украинскими войсками обороны в районе города Алешки в восьми километрах от Херсона не соответствуют действительности, населенный пункт под контролем российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Херсонской области.

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Ранее в некоторых украинских Telegram-каналах появилась информация о взятии под контроль Киева города Алешки на левом берегу Днепра.

«Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. <...> Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — подчеркнули в администрации региона.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что Кинбурнская коса на левом берегу Днепра остается под полным контролем российских военных, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияХерсон
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