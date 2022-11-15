Власти Херсонской области опровергли сообщения о взятии ВСУ города Алешки

Ранее в некоторых украинских Telegram-каналах появилась информация о взятии под контроль Киева города Алешки на левом берегу Днепра.

«Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. <...> Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — подчеркнули в администрации региона.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что Кинбурнская коса на левом берегу Днепра остается под полным контролем российских военных, напоминает телеканал «360».

