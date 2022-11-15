Власти Херсонской области опровергли сообщения о взятии ВСУ города Алешки
Сообщения о прорыве украинскими войсками обороны в районе города Алешки в восьми километрах от Херсона не соответствуют действительности, населенный пункт под контролем российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Херсонской области.
Ранее в некоторых украинских Telegram-каналах появилась информация о взятии под контроль Киева города Алешки на левом берегу Днепра.
«Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. <...> Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — подчеркнули в администрации региона.
Ранее власти Херсонской области сообщили, что Кинбурнская коса на левом берегу Днепра остается под полным контролем российских военных, напоминает телеканал «360».
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