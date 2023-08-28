Российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром с помощью FPV-дрона

Российские силы поразили блиндаж украинских военных FPV-дроном под Соледаром, передает РИА Новости.

Уточняется, что разведка 200-й бригады рядом с наблюдательным пунктом ВСУ определила их блиндаж, в который прятались бойцы ВСУ во время работы БПЛА и артиллерии. Укрытие было уничтожено.

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Сегодня также стало известно, что артиллеристы Центрального военного округа уничтожили 155-мм орудие FH-70 производства стран НАТО на Краснолиманском направлении. Также расчет беспилотников выявил координаты целей противника. Точными ударами российские военные поразили бронеавтомобиль и скопление ВСУ в лесополосе.

Ранее экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск в зоне специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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