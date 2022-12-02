Российские военные подавили позиции украинских «Градов» под Харьковом

Отмечается, что удар был нанесен по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, при этом две огневые позиции РСЗО «Град» были подавлены в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские вооруженные силы нанесли удар по расположению украинских войск в южной части пригорода Запорожья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

