Российские военные подавили позиции украинских «Градов» под Харьковом

Российские вооруженные силы в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских РСЗО «Град». Об этом сообщило Минобороны РФ.

Минобороны сообщило о полном освобождении двух населенных пунктов ДНР

Отмечается, что удар был нанесен по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, при этом две огневые позиции РСЗО «Град» были подавлены в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские вооруженные силы нанесли удар по расположению украинских войск в южной части пригорода Запорожья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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