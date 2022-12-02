Российские военные подавили позиции украинских «Градов» под Харьковом
Российские вооруженные силы в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских РСЗО «Град». Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесен по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, при этом две огневые позиции РСЗО «Град» были подавлены в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские вооруженные силы нанесли удар по расположению украинских войск в южной части пригорода Запорожья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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