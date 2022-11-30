Минобороны сообщило о полном освобождении двух населенных пунктов ДНР

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены два населенных пункта Белогоровка и Перше Травня в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что было уничтожено до 50 военнослужащих Украины, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Угледар в Донецкой народной республике будет освобожден в ближайшее время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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