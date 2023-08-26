В оборонном ведомстве также отчитались об отражении пяти украинских атак в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка ЛНР. На купянском направлении украинская сторона потеряла около 50 бойцов, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Российские бойцы также разгромили полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки в Харьковской области. На донецком направлении ВС РФ отразили шесть атак ВСУ, в результате чего потери противника составили порядка 225 военнослужащих.

Ранее спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что целью атак дронов на башни «Москва-Сити» было оказание психологического давления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

