Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино
Российские силы сумели отразить три атаки ВСУ возле Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались об отражении пяти украинских атак в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка ЛНР. На купянском направлении украинская сторона потеряла около 50 бойцов, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
Российские бойцы также разгромили полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки в Харьковской области. На донецком направлении ВС РФ отразили шесть атак ВСУ, в результате чего потери противника составили порядка 225 военнослужащих.
Ранее спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что целью атак дронов на башни «Москва-Сити» было оказание психологического давления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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