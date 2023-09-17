Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино
Подразделения ВС РФ отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе запорожского села Работино, говорится в сводке Министерства обороны России.
Противник в очередной раз пытался атаковать в районе села Работино Запорожской области. Потери ВСУ в ходе неудачного наступления составили до 140 военных, уточнили в Минобороны.
Также в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов украинской армии.
Как отмечало издание Mysl Polska, ВСУ оказались в фатальной ловушке в районе Работино. По мнению газеты, Киев выбрал рискованную стратегию в попытке прорвать российские укрепления, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru