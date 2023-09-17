Противник в очередной раз пытался атаковать в районе села Работино Запорожской области. Потери ВСУ в ходе неудачного наступления составили до 140 военных, уточнили в Минобороны.

Также в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов украинской армии.

Как отмечало издание Mysl Polska, ВСУ оказались в фатальной ловушке в районе Работино. По мнению газеты, Киев выбрал рискованную стратегию в попытке прорвать российские укрепления, сообщает «Радиоточка НСН».

