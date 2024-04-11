Минобороны: Над Брянской областью сбили беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны.

В Курской области ночью сбили три беспилотника ВСУ

«Около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — указали в военном ведомстве.

Дрон был уничтожен над территорией Брянской области дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двенадцати БПЛА в Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областях, а также в Мордовии, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Брянская ОбластьПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры