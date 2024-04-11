Минобороны: Над Брянской областью сбили беспилотник
11 апреля 202410:36
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — указали в военном ведомстве.
Дрон был уничтожен над территорией Брянской области дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двенадцати БПЛА в Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областях, а также в Мордовии, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru