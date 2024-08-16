В российском оборонном ведомстве заявили о сдаче в плен 57 украинских военнослужащих за неделю. Из сводки Минобороны РФ также следует, что украинская сторона за неделю потеряла порядка 14560 бойцов.

ВС РФ за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и аэродромам Украины.

Ранее Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором показан допрос украинских боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, взятых в плен в Курской области, напоминает «Свободная пресса».



