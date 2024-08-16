Российские военные освободили населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«Ложь и провокации»: Операцию ВСУ в Курской области планировали при поддержке НАТО

В российском оборонном ведомстве заявили о сдаче в плен 57 украинских военнослужащих за неделю. Из сводки Минобороны РФ также следует, что украинская сторона за неделю потеряла порядка 14560 бойцов.

ВС РФ за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и аэродромам Украины.

Ранее Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором показан допрос украинских боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, взятых в плен в Курской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперация

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