Российские военные освободили населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве заявили о сдаче в плен 57 украинских военнослужащих за неделю. Из сводки Минобороны РФ также следует, что украинская сторона за неделю потеряла порядка 14560 бойцов.
ВС РФ за неделю нанесли 17 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и аэродромам Украины.
Ранее Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором показан допрос украинских боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, взятых в плен в Курской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru