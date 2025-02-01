Российские военные освободили Крымское в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» освободили Крымское в ДНР, сообщили в Минобороны России.

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Также российские военные поразили живую силу и технику четырех механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в ДНР.

Потери украинской стороны составили около 570 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк Leopard, девять пикапов, четыре боевые бронированные машины и три орудия полевой артиллерии.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Девять украинских беспилотников сбили минувшей ночью над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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