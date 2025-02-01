Также российские военные поразили живую силу и технику четырех механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в ДНР.

Потери украинской стороны составили около 570 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк Leopard, девять пикапов, четыре боевые бронированные машины и три орудия полевой артиллерии.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Девять украинских беспилотников сбили минувшей ночью над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

