Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нововасилевка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что в течение этой недели подразделения продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль населенные пункты Зеленое и Новоелизаветовка в ДНР. Военное ведомство отметило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих.

Всего с начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили в том числе 652 самолета, 283 вертолета, 41 987 беспилотных летательных аппаратов, 20 975 танков и 590 зенитных ракетных комплексов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра, ВСУ удерживаются за последние высотные здания. Взятие населенного пункта под контроль позволит ВС РФ пойти в наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, передает «Радиоточка НСН».

