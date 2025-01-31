Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Нововасилевку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нововасилевка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение этой недели подразделения продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль населенные пункты Зеленое и Новоелизаветовка в ДНР. Военное ведомство отметило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих.
Всего с начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили в том числе 652 самолета, 283 вертолета, 41 987 беспилотных летательных аппаратов, 20 975 танков и 590 зенитных ракетных комплексов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра, ВСУ удерживаются за последние высотные здания. Взятие населенного пункта под контроль позволит ВС РФ пойти в наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Западе заявили о появлении у Путина новых союзников в Европе
- Судно Silver Dania с экипажем из РФ задержали в Норвегии
- Мишустин: 80% компаний в РФ должны будут перейти на российское ПО к 2030 году
- Нетаньяху получил список заложников, которых должны освободить в субботу
- В Краснодарском крае приступили к утилизации танкера «Волгонефть-239»
- Задержаны еще трое посредников в передаче взятки от экс-главы «Фонбета»
- Средний срок ипотеки в России за год вырос на 7 лет
- Минобороны: За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ
- НБУ: Отток населения с Украины в 2024 году составил полмиллиона человек
- Количество пользователей «Электронного дома» выросло в 1,5 раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru