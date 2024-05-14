Российские военные контролируют западную и северную части Волчанска

Западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются российскими войсками, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Семь мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

По его словам, российские военные подошли к окраинам поселка Липцы Харьковской области и в скором времени приступят к его освобождению.

Кроме того, больше 60 бойцов украинского подразделения «Кракен» (организация признана террористическими и запрещена на территории РФ) попали в плен в Харьковской области.

Ранее стало известно, что руководство ВСУ покинуло город Купянск в Харьковской области, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ХарьковСпецоперацияУкраинаВСУ

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