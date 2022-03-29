Российские военные эвакуировали из Херсона 148 граждан Турции и Украины
Российские военные эвакуировали из Херсонской области 138 граждан Турции и 10 граждан Украины. Об этом сообщает Министерство обороны.
Пожелавших эвакуироваться вывезли в Крым на автобусах или в составе колонны на личных автомобилях, отмечает РИА ФАН.
Военные организовали эвакуацию в соответствии с обращениями иностранных посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза граждан с украинской территории, и по заявкам от местных жителей.
Ранее российская сторона эвакуировала из Херсонской области 90 граждан РФ, Молдавии и Украины, напоминает Газета.ру.
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