ООН: Более 3 млн украинцев эвакуировались из страны

Более 3 млн украинских беженцев прибыли в соседние страны. Такие данные привело Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает ТАСС.

Данные приводятся, начиная с 24 февраля по 15 марта. Из 3 000 381 покинувших свою страну украинцев в Польшу прибыли 1 830 711 человек, в Румынию - 459 485, в Молдавию - 337 315, в Венгрию - 267 570.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

