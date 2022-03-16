ООН: Более 3 млн украинцев эвакуировались из страны
Более 3 млн украинских беженцев прибыли в соседние страны. Такие данные привело Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает ТАСС.
Данные приводятся, начиная с 24 февраля по 15 марта. Из 3 000 381 покинувших свою страну украинцев в Польшу прибыли 1 830 711 человек, в Румынию - 459 485, в Молдавию - 337 315, в Венгрию - 267 570.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- ООН: Более 3 млн украинцев эвакуировались из страны
- Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать «агрессию России»
- Великобритания ввела санкции против руководства ряда компаний РФ
- В Иране 13 человек погибли во время традиционного праздника огня
- Подоляк заявил о возможности компромисса в переговорах с РФ
- В Мексике российским туристам предоставили жилье
- В Белоруссии сняли запрет на вывоз кислорода из страны
- ЕС ввел четвертый пакет персональных санкций против РФ
- ЕС запретил экспорт черной икры в РФ
- Перейра ушел с поста главы департамента судейства РФС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru