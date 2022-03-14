Российские Су-25 уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

В США видят со стороны России и Украины решимость к серьезным переговорам За сутки из Мариуполя эвакуированы 86 человек Почти 250 тыс человек прибыли в Россию из Донбасса и Украины Транзит российского газа через Украину ожидается по контрактам «Газпрома» «Аэрофлот» изменил график вывозных спецрейсов из Египта и Шри-Ланки