Российские Су-25 уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

Бомбардировщики Су-25 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар по складу боеприпасов украинских силовиков. Об этом сообщает Министерство обороны.

Минобороны России опубликовало кадры обстрела полевого пункта управления ВСУ

Уточняется, что пара штурмовиков Су-25 осуществили авиационный удар ракетным вооружением, пишет Газета.ру.

«По результатам объективного контроля цель была уничтожена», — отметили в ведомстве.

Бомбардировщики благополучно вернулись на базу, сообщает «Свободная пресса».

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ТЕГИ:ВСУУкраинаСу-25Минобороны
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