Российские Су-25 уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
14 марта 202209:45
Бомбардировщики Су-25 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар по складу боеприпасов украинских силовиков. Об этом сообщает Министерство обороны.
Уточняется, что пара штурмовиков Су-25 осуществили авиационный удар ракетным вооружением, пишет Газета.ру.
«По результатам объективного контроля цель была уничтожена», — отметили в ведомстве.
Бомбардировщики благополучно вернулись на базу, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru