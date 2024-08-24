Российские средства ПВО сбили три ракеты ATACMS и пять бомб Hammer
Российские системы ПВО уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять управляемых авиационных бомб Hammer, сообщили в Минобороны России.
Российские военные за сутки уничтожили две станции РЭБ, цех производства беспилотников, склад ГСМ и пусковую установку ЗРК С-125 ВСУ.
Формирования ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 2100 человек, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 24 августа над Воронежской областью было сбито пять украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru