Двое раненых военных РФ и Украины больше недели помогали друг другу выжить
Двое раненых солдат из российской армии и украинских Вооруженных сил на протяжении десяти дней помогали друг другу выжить в серой зоне, сообщает Telegram-канал Mash.
Российский боец с позывным Бабка выжил при штурме двух опорных пунктов ВСУ, но его считали погибшим. Военный получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы. Единственным способом выжить была возможность ползти. Прошедший снег спас бойца от жажды.
Среди погибших военный обнаружил украинского солдата, который оказался в живых. Из-за безвыходного положения противникам пришлось помогать друг другу, чтобы не умереть. Украинец скончался через несколько дней, россиянин продолжил ползти, и добрался до ближайшей позиции ВС РФ. Ноги бойца оказались сильно обморожены. В настоящее время медики пытаются их спасти, не исключая ампутацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru