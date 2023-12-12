Двое раненых военных РФ и Украины больше недели помогали друг другу выжить

Российский боец с позывным Бабка выжил при штурме двух опорных пунктов ВСУ, но его считали погибшим. Военный получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы. Единственным способом выжить была возможность ползти. Прошедший снег спас бойца от жажды.

Среди погибших военный обнаружил украинского солдата, который оказался в живых. Из-за безвыходного положения противникам пришлось помогать друг другу, чтобы не умереть. Украинец скончался через несколько дней, россиянин продолжил ползти, и добрался до ближайшей позиции ВС РФ. Ноги бойца оказались сильно обморожены. В настоящее время медики пытаются их спасти, не исключая ампутацию.

