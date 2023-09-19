«Запорожское проклятие!»: Рогов заявил, что ВСУ уже боятся «соваться» в регион
Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил НСН, что ВСУ несут колоссальные потери, продвинуться им не удалось.
Украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что третья волна контрнаступления ВСУ прогнозируется в сентябре на запорожском направлении. Рогов рассказал об обстановке в регионе.
«Перечислять места, где в регионе от 20 до 150 иностранных боевиков были накрыты нашими ракетами, можно достаточно долго. Количество их потерь исчисляется тысячами, возникло даже такое определение, как «Запорожское проклятие», они не хотят соваться на запорожское направление. Ситуация на запорожском направлении стабильна напряженная, основные усилия со стороны ВСУ в рамках контрнаступления предпринимаются именно здесь, на нескольких участках – Работино, Вербовое. Но ВСУ ничего не освободили, у них большие потери, никакую первую линию оборону они не разрушили», - отметил он.
По его словам, основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки.
«Польские СМИ уже пишут, что боевики ВСУ находятся в огневом мешке, потери колоссальные. Заходят и гибнут ради удачной фотографии, так как режим Зеленского ведет пиар-войну. На ореховском направлении идут попытки наступления противника, атаки четко и качественно отбиваются, враг уничтожается. На Времевском выступе тоже горячая ситуация, но там тоже все под контролем, наши ребята не просто держат позиции, а еще и контрнаступают. За сутки наши ребята продвинулись на километр», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во «второй Артемовск» (украинское название Бахмут), отмечает «Радиоточка НСН».
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