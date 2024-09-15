Российские силы за сутки сбили три истребителя ВСУ
15 сентября 202413:10
Воздушно-космические силы России за последние сутки уничтожили три истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
Российские ВКС сбили два истребителя Су-27. Силы противовоздушной обороны уничтожили истребитель МиГ-29, уточнили в Минобороны.
По данным ведомства, перехвачен реактивный снаряд американской системы HIMARS и четыре управляемые авиабомбы Hammer.
За ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 беспилотников ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали 20 человек
- У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3
- Times: премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за подарков жене
- СМИ: ВСУ перебросили дополнительные силы под курскую Суджу
- В Омске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
- В Вене началась эвакуация из-за паводка после дождей
- Российские силы за сутки сбили три истребителя ВСУ
- Мурашко: Порядка 40 млн человек в РФ страдают ожирением
- В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном
- Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru