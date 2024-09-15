Российские силы за сутки сбили три истребителя ВСУ

Воздушно-космические силы России за последние сутки уничтожили три истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

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Российские ВКС сбили два истребителя Су-27. Силы противовоздушной обороны уничтожили истребитель МиГ-29, уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, перехвачен реактивный снаряд американской системы HIMARS и четыре управляемые авиабомбы Hammer.

За ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 беспилотников ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссийская Армия

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