СМИ: Украина готова прекратить огонь «на отдельных участках»

Украинский президент Владимир Зеленский намерен отравиться в США, чтобы представить свою стратегию главе США Джо Байдену, сообщает Bild со ссылкой на источники.

СМИ: Байден может разрешить Украине бить по России неамериканским оружием

План Киева включает готовность к прекращению огня «на отдельных участках» и к согласию на временную заморозку конфликта.

При этом стало известно, что Зеленский намеревается просить Байдена о снятии запретов на удары вглубь России дальнобойным оружием Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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