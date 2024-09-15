СМИ: Украина готова прекратить огонь «на отдельных участках»
15 сентября 202406:32
Украинский президент Владимир Зеленский намерен отравиться в США, чтобы представить свою стратегию главе США Джо Байдену, сообщает Bild со ссылкой на источники.
План Киева включает готовность к прекращению огня «на отдельных участках» и к согласию на временную заморозку конфликта.
При этом стало известно, что Зеленский намеревается просить Байдена о снятии запретов на удары вглубь России дальнобойным оружием Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru