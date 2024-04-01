Российские силы поразили пункт временной дислокации наемников у Харькова
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что поразили личный состав и технику ВСУ в 138 районах.
Также российские силы уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
22 марта российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области. В российском оборонном ведомстве также сообщили о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, передает «Радиоточка НСН».
Ранее порядка 100 иностранных наемников было уничтожено в результате ракетного удара российских военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru