Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки

Российские военные поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выдвигались для контратаки. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

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Отмечается, что подразделения украинских войск были поражены в районе Часова Яра и Константиновки в Донецкой народной республике.

Ранее председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка» при попытке контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФВСУ

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