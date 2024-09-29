Российские хакеры завладели данными сотрудников СБУ
Российские хакеры из группировки EvilWeb совершили взлом сайта Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, хакеры завладели данными сотрудников ведомства и выложилиих в открытый доступ. В Сеть попали также контакты к аккаунтам в социальных сетях.
Помимо прочего, в руки хакеров попали данные курсантов академии СБУ за последние несколько лет.
Ранее суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Крыма за пособничество СБУ в ликвидации министра курортов и туризма региона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru