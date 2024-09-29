Российские хакеры завладели данными сотрудников СБУ

Российские хакеры из группировки EvilWeb совершили взлом сайта Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, хакеры завладели данными сотрудников ведомства и выложилиих в открытый доступ. В Сеть попали также контакты к аккаунтам в социальных сетях.

Помимо прочего, в руки хакеров попали данные курсантов академии СБУ за последние несколько лет.

Ранее суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Крыма за пособничество СБУ в ликвидации министра курортов и туризма региона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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