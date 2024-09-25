Совершившему теракты в РФ агенту СБУ дали 25,5 лет в Москве

Мужчина был завербован украинской Службой безопасности в Греции. Для СБУ он собирал информацию об инфраструктуре в Московской и Смоленской областях с целью подготовки покушений. Помимо этого, Недильский осквернил мемориалы «Скорбящая мать» и «Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов».

Также в 2022 году Недильский забросил бутылки с зажигательной смесью в окно здания военного комиссариата в Можайске. В сентябре того же года он был задержан, суд признал его виновным в совершении теракта, госизмене, участии в террористическом сообществе и вандализме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

