Совершившему теракты в РФ агенту СБУ дали 25,5 лет в Москве
Агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Недильскому (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) дали 25,5 лет за совершение терактов на территории России, об этом сообщили в ФСБ Москвы.
Мужчина был завербован украинской Службой безопасности в Греции. Для СБУ он собирал информацию об инфраструктуре в Московской и Смоленской областях с целью подготовки покушений. Помимо этого, Недильский осквернил мемориалы «Скорбящая мать» и «Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов».
Также в 2022 году Недильский забросил бутылки с зажигательной смесью в окно здания военного комиссариата в Можайске. В сентябре того же года он был задержан, суд признал его виновным в совершении теракта, госизмене, участии в террористическом сообществе и вандализме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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