Украина не приняла танки Leopard 1 от Германии из-за плохого состояния
Украина не приняла от ФРГ десять танков Leopard 1 из-за неудовлетворительного технического состояния. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.
Киев уведомил Берлин о том, что находящимся на территории Польши Leopard 1 требуется ремонт. Представители Киева подчеркнули, что в дальнейшей отправке машин на Украину нет смысла, поскольку в стране нет подготовленного персонала и необходимого количества запчастей.
Оборонное ведомство Германии в свою очередь отправило специалистов для проверки и обслуживания танков в Жешув (Польша). Эксперты подтвердили, что техника нуждается в ремонте.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал скорую передачу на Украину американских танков Abrams. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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