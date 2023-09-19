Украина не приняла танки Leopard 1 от Германии из-за плохого состояния

Киев уведомил Берлин о том, что находящимся на территории Польши Leopard 1 требуется ремонт. Представители Киева подчеркнули, что в дальнейшей отправке машин на Украину нет смысла, поскольку в стране нет подготовленного персонала и необходимого количества запчастей.

Оборонное ведомство Германии в свою очередь отправило специалистов для проверки и обслуживания танков в Жешув (Польша). Эксперты подтвердили, что техника нуждается в ремонте.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал скорую передачу на Украину американских танков Abrams. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

