Минобороны заявило о потере ВСУ 1,5 тысячи человек при освобождении Авдеевки

В ведомстве сообщили, что в ходе наступления 17 февраля подразделения группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила более 31 квадратного километра.

Также Минобороны сообщило об улучшении позиций российских сил по переднему краю донецкого направления.

Ранее командующий группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский признал, что на заключительном этапе вывода подразделений из Авдеевки «некоторое количество» бойцов попали в плен, передает «Радиоточка НСН».

