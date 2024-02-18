Минобороны заявило о потере ВСУ 1,5 тысячи человек при освобождении Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1500 военнослужащих в ходе освобождения Авдеевки российскими силами, говорится в заявлении Минобороны РФ.

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В ведомстве сообщили, что в ходе наступления 17 февраля подразделения группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила более 31 квадратного километра.

Также Минобороны сообщило об улучшении позиций российских сил по переднему краю донецкого направления.

Ранее командующий группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский признал, что на заключительном этапе вывода подразделений из Авдеевки «некоторое количество» бойцов попали в плен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ВСУУкраинаМинобороны РФ

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