Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS

Российские средства ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что в районе населенного пункта Морозовка Херсонской области были сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки было уничтожено шесть беспилотников в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Житловка, Стельмаховка ЛНР, Васильевка, Сладкое Запорожской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина пыталась нанести удары по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области с помощью реактивных беспилотников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссияУкраинаБеспилотникиПВО
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