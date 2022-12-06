Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS
Российские средства ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в районе населенного пункта Морозовка Херсонской области были сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки было уничтожено шесть беспилотников в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Житловка, Стельмаховка ЛНР, Васильевка, Сладкое Запорожской области.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина пыталась нанести удары по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области с помощью реактивных беспилотников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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