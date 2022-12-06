Украинцы или гастарбайтеры: Аналитик допустил атаку на аэродромы России диверсантами
Не нужно изобретать дальнобойное оружие, когда на территории России есть много украинцев, недовольных последствиями военных действий, отметил в эфире НСН Владимир Прохватилов.
Военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях могли атаковать диверсанты с территории России, в стране много украинцев, которые крайне недовольны эвакуацией из того же Херсона, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
Накануне Минобороны РФ признало вчерашние атаки украинских беспилотников на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. В ведомстве заявили, что это были реактивные дроны советского производства, которые были перехвачены средствами противовоздушной обороны ВКС России. В результате падения обломков уже на аэродромах погибли трое военнослужащих, четверо пострадали. Владимир Прохватилов отметил, что атаки и полет беспилотников крайне похожи на крылатые ракеты.
«На сверхмалых высотах ПВО не работает. Обычно так летают крылатые ракеты. Они летят сначала по геолокации, по заложенной программе. Когда они подлетают к цели, включается головка самонаведения по тем или иным параметрам, и бьется в цель. Откуда Минобороны знает, откуда именно прилетела та штука, которая ударила по аэродромам? Думаю, что она была запущена с территории России. Если не прикидываться дураками, то зачем сверхвысокие технологии, когда на территории России столько украинцев, которые, мягко выражаясь, не шибко рады, что их эвакуировали из того же Херсона. Также в России есть гастарбайтеры и настоящие диверсанты. Нам нужно озаботиться тем, как обстоят дела с охраной прилегающего подводного пространства к атомным подводным лодкам. Кроме того, везде нужно построить достаточно прочные ангары», - сказал Прохватилов.
Также аналитик прокомментировал информацию издания The Guardian о том, что Украина, вероятно, разработала ударный беспилотник с дальностью полета до тысячи километров, способный атаковать центр России, включая Москву. По его словам, Киев не стал бы разрабатывать такие дроны, однако возможно, что он уже получил дальнобойное оружие от Запада.
«Не думаю, что оборонщики на Украине начнут делать такие дроны. Другое дело, что у них может появиться и, возможно, уже появилось предоставленное Западом дальнобойное оружие, ракеты и РСЗО. Знаю, что в Америке начали разработку РСЗО, которая стреляет на тысячу километров», - резюмировал Прохватилов.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что беспилотники, которые атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, могут быть Ту-141 «Стриж». Он отметил, что это почти полноценный самолет, дальность полета которого составляет тысячу километров.
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