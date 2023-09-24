Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российская система противовоздушной обороны сбила украинский военный вертолет Ми-8 в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Вертолет уничтожен в небе над Клещеевкой. Также ПВО сбила 15 беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«Перехвачено три противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - говорится в заявлении военного ведомства.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в пятницу заявил о сбитом в Запорожской области украинском штурмовике Су-25, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru