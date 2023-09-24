Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Вертолет уничтожен в небе над Клещеевкой. Также ПВО сбила 15 беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Перехвачено три противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - говорится в заявлении военного ведомства.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в пятницу заявил о сбитом в Запорожской области украинском штурмовике Су-25, передает «Радиоточка НСН».

