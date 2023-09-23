Минобороны России: ВС РФ уничтожили часть запасов снарядов с обедненным ураном ВСУ
Российские силы нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате которых были уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, ВС РФ за неделю уничтожили над Крымом пять крылатых ракет и 37 ударных беспилотников. В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении противокорабельной ракеты "Нептун".
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и военный корреспондент Андрей Коц в эфире НСН сошлись во мнении, что группа «Вагнера» не принимает участия в боевых действиях на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Косово так много фальшивых евро, что их принимают к оплате как настоящие
- СМИ: Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Гао на востоке Мали
- Минобороны России: ВС РФ уничтожили часть запасов снарядов с обедненным ураном ВСУ
- Журналисты подсчитали убытки «Роснано» при Чубайсе, на которые намекал Путин
- Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области
- Российские военные уничтожили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем
- Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии Наполитано
- В Москве машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле
- Белгосфилармония открыла сезон премьерой «100 секунд» композитора Гореловой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru