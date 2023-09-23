Минобороны России: ВС РФ уничтожили часть запасов снарядов с обедненным ураном ВСУ

Кроме того, ВС РФ за неделю уничтожили над Крымом пять крылатых ракет и 37 ударных беспилотников. В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении противокорабельной ракеты "Нептун".

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и военный корреспондент Андрей Коц в эфире НСН сошлись во мнении, что группа «Вагнера» не принимает участия в боевых действиях на Украине.

