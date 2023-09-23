Минобороны России: ВС РФ уничтожили часть запасов снарядов с обедненным ураном ВСУ

Российские силы нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате которых были уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, ВС РФ за неделю уничтожили над Крымом пять крылатых ракет и 37 ударных беспилотников. В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении противокорабельной ракеты "Нептун".

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и военный корреспондент Андрей Коц в эфире НСН сошлись во мнении, что группа «Вагнера» не принимает участия в боевых действиях на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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