Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 7 снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были униточжены в районах населенных пунктов Двуречное, Горобьевка Харьковской области, Веселое, Благовещенка, Белогоровка, Новомихайлова и Егоровка ДНР.

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18 мая российские силы нанесли групповые удары по крупным складам иностранного оружия и техники, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что в результате ударов были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, также пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.

Накануне в Одесской области промышленный объект был поражен ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Авторы отмечают, что в промзонах ВСУ часто прячут военную технику и боеприпасы. 16 мая ВС РФ также нанесли с помощью высокоточного оружия массированный удар по военным объектам в Киеве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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