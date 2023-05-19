Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 7 снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники были униточжены в районах населенных пунктов Двуречное, Горобьевка Харьковской области, Веселое, Благовещенка, Белогоровка, Новомихайлова и Егоровка ДНР.
18 мая российские силы нанесли групповые удары по крупным складам иностранного оружия и техники, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что в результате ударов были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, также пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.
Накануне в Одесской области промышленный объект был поражен ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Авторы отмечают, что в промзонах ВСУ часто прячут военную технику и боеприпасы. 16 мая ВС РФ также нанесли с помощью высокоточного оружия массированный удар по военным объектам в Киеве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru