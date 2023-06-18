Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ

Авиация России нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на купянском направлении в районе населенного пункта Староверовка, сообщает РИА Новости.

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Для этого применялись вертолеты Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25. Была уничтожена живая сила, вооружение и военная техника Украины.

Также была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа механизированной бригады.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО на Украине стала войной между РФ и коллективным Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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