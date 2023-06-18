Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ
18 июня 202308:35
Авиация России нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на купянском направлении в районе населенного пункта Староверовка, сообщает РИА Новости.
Для этого применялись вертолеты Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25. Была уничтожена живая сила, вооружение и военная техника Украины.
Также была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа механизированной бригады.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО на Украине стала войной между РФ и коллективным Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru