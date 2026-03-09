Новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями Евросоюза

«Список санкций Евросоюза является публичным и доступен для всех. Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС», - сказал он в ходе брифинга.

Анвар аль-Ануни также напомнил, что решения о любых рестрикциях принимаются единогласно всеми 27 государствами, входящими в Евросоюз.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».