Путин назвал спецоперацию ответом на переход красных линий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине стала ответом на переход объявленных Россией красных линий, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с военкорами он также указал, что таким ответом можно считать и удары по всей украинской энергосистеме, и уничтожение штаб-квартиры Главного управления минобороны Украины.
Российский лидер отметил, что «они начали эту войну», а «мы пытаемся ее прекратить с помощью вооруженных сил».
«Мы много раз говорили: не надо этого делать, давайте будем делать так, мы готовы к переговорам. В конечном итоге... войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом», - заключил он
Ранее Путин заявил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, они меняются в зависимости от текущей ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru