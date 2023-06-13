Путин назвал спецоперацию ответом на переход красных линий

На встрече с военкорами он также указал, что таким ответом можно считать и удары по всей украинской энергосистеме, и уничтожение штаб-квартиры Главного управления минобороны Украины.

Российский лидер отметил, что «они начали эту войну», а «мы пытаемся ее прекратить с помощью вооруженных сил».

«Мы много раз говорили: не надо этого делать, давайте будем делать так, мы готовы к переговорам. В конечном итоге... войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом», - заключил он

Ранее Путин заявил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, они меняются в зависимости от текущей ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

