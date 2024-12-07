Российская армия взяла под контроль Берестки в ДНР
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Берестки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Уточнгяется, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Противник потерял 525 военных, а также технику.
Также днем ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Пустынка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны. Как отметили в ведомстве, населенный пункт освободила группировка войск «Центр».
Кроме того, подразделениям группировки «Восток» удалось взять под контроль село Сухие Ялы.
Ранее армия России также освободила населенный пункт Романовка в ДНР, передает «Радиоточка НСН».
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