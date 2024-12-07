Российская армия взяла под контроль Берестки в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Берестки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Уточнгяется, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Противник потерял 525 военных, а также технику.

ВС России освободили два населенных пункта в Запорожье и ДНР

Также днем ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Пустынка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны. Как отметили в ведомстве, населенный пункт освободила группировка войск «Центр».

Кроме того, подразделениям группировки «Восток» удалось взять под контроль село Сухие Ялы.

Ранее армия России также освободила населенный пункт Романовка в ДНР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
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