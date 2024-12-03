ВС России освободили два населенных пункта в Запорожье и ДНР

Российские военные взяли под контроль село Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что населенный пункт освободила Восточная группировка войск.

Кроме того, армия России взяла под контроль Романовку в Донецкой Народной Республике. Село было освобождено Южной группировкой войск.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ДНРЗапорожьеСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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