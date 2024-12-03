ВС России освободили два населенных пункта в Запорожье и ДНР
3 декабря 202412:23
Российские военные взяли под контроль село Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что населенный пункт освободила Восточная группировка войск.
Кроме того, армия России взяла под контроль Романовку в Донецкой Народной Республике. Село было освобождено Южной группировкой войск.
Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru