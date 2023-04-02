Российская армия поразила командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Армия РФ уничтожила командный пункт и узел связи украинских войск в районе села Красный Лиман в ДНР, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Поражен командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ, уточнил спикер военного ведомства.

По его словам, российская армия уничтожила наблюдательные пункты 109-й бригады территориальной обороны. Также удар наносился по позициям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ рядом с населенными пунктами Петровское и Терны.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее рассказал о продвижении добровольцев в Артемовске (Бахмут), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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