Российская армия поразила командный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Армия РФ уничтожила командный пункт и узел связи украинских войск в районе села Красный Лиман в ДНР, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Поражен командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ, уточнил спикер военного ведомства.
По его словам, российская армия уничтожила наблюдательные пункты 109-й бригады территориальной обороны. Также удар наносился по позициям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ рядом с населенными пунктами Петровское и Терны.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее рассказал о продвижении добровольцев в Артемовске (Бахмут), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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