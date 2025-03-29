Российская армия освободила Веселовку в Сумской области

Российские военные освободили Веселовку в Сумской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны: В Курской области ВС РФ уверенно продвигаются к границе с Украиной

Потери украинской стороны за минувшие сутки в курском приграничье превысили 190 военнослужащих.

Из сводки Минобороны РФ также следует, что за сутки были уничтожены шесть пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Щербаки в Запорожской области, а также Пантелеймоновку в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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