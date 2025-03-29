Российская армия освободила Веселовку в Сумской области
29 марта 202514:05
Российские военные освободили Веселовку в Сумской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Потери украинской стороны за минувшие сутки в курском приграничье превысили 190 военнослужащих.
Из сводки Минобороны РФ также следует, что за сутки были уничтожены шесть пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.
Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Щербаки в Запорожской области, а также Пантелеймоновку в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru